Vladimir Putin il propune din nou pe Dmitri Medvedev premier

Presedintele rus Vladimir Putin l-a propus luni, din nou, in functia de premier pe Dmitri Medvedev, dupa ce a depus juramantul in al patrulea mandat la presedintia Rusiei, relateaza AFP. "Presedintele Federatiei ruse a supus candidatura lui Dmitri Medvedev Dumei de Stat (Camera inferioara a Parlamentului rus), pentru a-i obtine acordul", a anuntat Kremlinul intr-un comunicat. Vezi si: Rusia se pregateste sa riposteze si sa adopte sanctiuni impotriva SUA Duma urmeaza sa accepte candidatura lui Medvedev marti, intr-o sedinta de la ora 12.00 GMT. Presedinte al Rusiei din 2008 in 2012, dupa ce a fost prim-vicepresedinte, Medvedev a ocupat ulteior postul de premier, din 2012 in 2018.