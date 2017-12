Vladimir Putin: "Rusia trebuie sa fie un lider absolut in crearea unei arme de noua generatie, pentru a-si asigura suveranitatea"

Vladimir Putin 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii de securitate nationala a Statelor Unite si a afirmat ca Rusia trebuie sa fie un "lider absolut" in crearea unei arme de noua generatie pentru a-si asigura suveranitatea, scrie AFP. Aceasta "strategie de aparare are fara indoiala un caracter ofensiv, daca vorbim in limbaj diplomatic. Dar daca trecem la termeni militari ea are fara indoiala un caracter agresiv", a spus Putin, intr-o intalnire cu conducerea armatei rusesti, transmisa in direct de televiziunea publica. "Nu sunt simple cuvinte (...), este bazat pe acte concrete si pe finantare", a subliniat el. In raportul pr ...