Vladimir Putin: "SUA au inselat Rusia grosolan si fara nerusinare in timpul crizei din Ucraina"

Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe de alta parte, au furnizat 'sprijin deplin' pentru inlaturarea de la putere a fostul presedinte ucrainean, intr-un interviu publicat miercuri si citat de dpa si RIA Novosti. SUA au cerut Rusiei sa faca tot ce-i sta in putere pentru ca presedintele de atunci al Ucrainei, Viktor Ianukovici, sa nu utilizeze armata pentru a suprima o miscare de protest in crestere, a declarat Putin in cadrul filmul ...