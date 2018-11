Vladimir Putin sugereaza ca va ramane etern in fruntea Rusiei

Un taximetrist din Tulcea a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut și talharit Un taximetrist din Tulcea a ajuns în spital, fiind în stare gravă, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, a fost atacat, bătut și tâlhărit, fiindu-i furat autoturismul. Bărbatul a stat câteva ore în ger, fiind găsit de un trecător. Potrivit polițiștilor tulceni, bărbatul a fost găsit înghețat și plin de sânge, joi, pe […] The post Un taximetrist din Tulcea a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost bătut și tâlhărit appeared first on Cancan.ro.

Panama Papers revine. Birourile Deutsche Bank percheziționate intr-un caz de spalare de bani Joi dimineața, birourile birourile sediului central al Deutsche Bank și alte cinci locații au fost percheziționate de 17 ...

VIDEO ȘOCANT. Razbunare odioasa, la Iași. Un copil a fost batut și obligat sa bea urina unei fete, dupa un conflict banal Un adolescent de aproximativ 15 ani a fost agresat și umilit de două persoane, într-un apartament din Iași, fiind lovit și obligat să bea urină. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Scenele au fost filmate cu un telefon mobil și au ajuns și la Poliție. Potrivit imaginilor, un adolescent care nu a fost încă […] The post VIDEO ȘOCANT. Răzbunare odioasă, la Iași. Un copil a fost bătut și obligat să bea urina unei fete, după un conflict banal appeared first on Cancan.ro.

Autostrada Unirii, prima autostrada construita prin lege, la inițiativa PMP Legea privind Autostrada Unirii, Iași – Tîrgu Mureș, inițiată de deputații Marius Pașcan, președinte executiv al PMP, și ...

Brigitte Nastase, marturisiri cutremuratoare: ”Am vrut sa ma arunc cu mașina de pe pod…” Acum este o femeie fericită însă puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut Brigitte Sfăt în urmă cu puțin timp. Vedeta a făcut mărturisiri cutremurătoare. De câteva luni, Brigitte Năstase trăiește o poveste de dragoste alături de Cornel Oană. Cei doi au primit binecuvântarea de la preotul penticostal și urmează să se […] The post Brigitte Năstase, mărturisiri cutremurătoare: ”Am vrut să mă arunc cu mașina de pe pod…” appeared first on Cancan.ro.

VREMEA anuntata de ANM, de 1 decembrie: Frig, vant, ceata si chiciura in Bucuresti, pana duminica Vremea va fi deosebit de rece în Bucureşti, temperaturile urmând să ajungă la minus 12 grade. Vântul va sufla moderat şi vor fi şi condiţii de ceaţă şi chiciură, se arată într-o actualizare a prognozei speciale pentru Bucureşti, publicată joi, valabilă pentru perioada 29 noiembrie -2 decembrie.

NASII bebelusului regal al ducilor de Sussex ar putea fi George si Amal Clooney Actorul american George Clooney şi soţia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, ar putea fi naşii primului copil al prinţului Harry al Marii Britanii şi al ducesei Meghan de Sussex, care se va naşte în primăvara anului 2019, potrivit dailymail.co.uk.

Reactia lui Eugen Teodorovici, dupa scandarile de la Alba Iulia impotriva Guvernului Eugen Teodorovici a spus, după ce a ieşit din Sala Unirii unde a participat la şedinţa solemnă a Guvernului, că nu a auzit scandările împotriva delegaţiei guvernamentale, în contextul în care chiar în acel moment un grup restrâns de oameni strigau ”Demisia”.

In prag de razboi intre Rusia și Ucraina, Radu Tudor il TAXEAZA pe Traian Basescu cu ajutorul unei imagini de pe Kamikaze În prag de război între Rusia și Ucraina, jurnalistul Radu Tudor îl taxează pe fostul președinte Traian Băsescu cu ajutorul unei imagini de pe Kamikaze. Jurnalistul a postat, pe Facebook, o imagine pe care scrie Rusia nu ne poate ataca navele, că le-am vândut eu pe toate.Citește și: Viorica Dăncilă ...