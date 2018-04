Volei masculin: U Cluj pierde acasa in fata Unirii Dej si ramane in ultima parte a clasamentului. Galerie FOTO

U Cluj CS Unirea Dej 2 3 1

Echipa de volei masculin a Universitatii Cluj a pierdut, pe teren propriu, meciu disputat in fata celor de la Unirea Dej, scor 3-2, in cadrul unei partide care a avut loc in weekend la Cluj-Napoca.

Partida a contat pentru etapa a 28-a a Diviziei A1 la volei masculin. Clujenii si-au adjudecat primul set cu 25-21, insa oaspetii au reusit sa il obtina pe al doilea, scor 25-18. Gazdele au trecut din nou in avantaj pe tabela (25-23), numai ca si de aceasta data uniristii au revenit spectaculos (25-22) si au trimis meciul in decisiv. In setul cu numarul cinci, dejenii au controlat jocul si s-au impus cu 15-11, castigand meciul cu 3-2 si obtinand doua puncte din aceasta confruntare.

Celelalte rezultate inregistrate in turneul locurilor 7-12, in etapa a 28-a:

CSS 2 CNE UKRO Baia Mare – Stiinta Explorari Baia Mare 0:3 (12:25, 19:25, 24:26) – meci jucat in devans

Universitatea Cluj – Unirea Dej 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 11:15)

CSU Universitatea de Vest Timisoara – Dinamo Bucuresti 0:3 (8:25, 22:25, 21:25)

Clasamentul turneului 7-12:

7. Unirea Dej 48p/30j

8. Dinamo Bucuresti 46p/29j

9. Stiinta Explorari Baia Mare 42p/28j

10. Universitatea Cluj 24p/29j

11. CSU Universitatea de Vest Timisoara 9p/30j

12. CSS 2 CNE Baia Mare 7p/32j

