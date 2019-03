Volumul de memorii 'Wham! George & Me' al lui Andrew Ridgeley va fi lansat in octombrie

Volumul de memorii „Wham! George & Me” al lui Andrew Ridgeley va fi lansat pe 3 octombrie, publicat de Penguin, scrie news.ro.

Cartea lui Andrew Ridgeley, membru al grupului Wham!, care a activat până în 1986 şi al cărui lider a fost George Michael, îi prezintă pe cei doi din copilărie şi până la ultimul concert al trupei.

„Au realizat şi doborât recorduri, au fost trataţi ca zei, dar au rămas prieteni şi sinceri cu ei”, a transmis Penguin într-un comunicat, citat de The Guardian. „Memoriile lui Andrew acoperă, cu detalii minunate, acei ani, până la acel ultim concert emblematic: necazurile, momentele amuzante, relaţiile, lucrurile bune şi rele”.

Ridgeley şi Michael s-au cunoscut la jumătatea anilor 1970, la şcoala Bushey Meads din Hertfordshire.

Despre George Michael, Andrew Ridgeley spunea în 1983 într-un interviu acordat revistei Smash Hits: „Părea puţin pămpălău în perioada aia, pentru că purta nişte ochelari mari şi avea părul mare şi ondulat. Era foarte dolofan şi avea sprâncenele unite”.

Michael i-a răspuns atunci: „Acesta este unul dintre lucrurile prin care m-a influenţat: era mândru de cum arăta, iar eu nu. Aşa cum era atunci, nu am înţeles niciodată de ce era atât de interesat să fim prieteni”.

Cei doi au cântat pentru puţin timp într-un grup ska, Executive, înainte de a forma Wham!, în 1981.

Citește și: Lori Loughlin a fost concediată, după ce a fost arestată sub acuzaţia de fraudă în scandalul 'Varsity Blues'

George Michael era cel care scria, producea şi cânta, iar rolul lui Ridgeley era destul de confuz pentru fani.

În 1997, Ridgeley declara pentru revista Hello!: „Contribuţia mea la muzică era mai mică decât a lui George, iar amândoi eram foarte deschişi legat de asta. Am luat foarte devreme decizia ca George să fie principalul compozitor, pentru că era destul de evident pentru toţi că era mai bun la asta”.

Dacă single-ul de debut, „Wham Rap! (Enjoy What You Do)”, lansat în 1982, nu s-a bucurat iniţial de succes, următoarele au ocupat primele locuri în topuri. Între ele, „Club Tropicana”, „Wake Me Up Before You Go-Go", „Careless Whisper" şi „Last Christmas".

În 1985, Wham! a devenit primul grup occidental pop care a cântat în China, în mare parte datorită managerului Simon Napier-Bell, care a făcut eforturi să blocheze rivalilor Queen încercarea similară.

Documentarul „Wham! in China: Foreign Skies” a avut premiera pe 28 iunie 1986, la ultimul concert al duo-ului, susţinut pe Wembley, în faţa a 72.000 de persoane.

Grupul Wham! nu s-a reunit niciodată.

George Michael a murit la vârsta de 53 de ani, pe 25 decembrie 2016.