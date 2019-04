Voluntarii "Constanta Restart", din nou in teren. Copacii centenari au fost udati si ingrijiti! (galerie foto)

O parte din voluntarii Asociaţiei "Constanţa Restart" s-au mobilizat astăzi şi au mers să ude cei 100 de coapci plantaţi în Parcul Tăbăcăriei - zona Hotel Ramada, pe 27.10.2018, în an centenar."Primavara Constanţa Restart, înseamnă să îngrijim, să udăm, să protejam natura. Am socializat dar am şi reparat tutorii, a, administrat îngrăşământ copacilor. Primăvara Constanţa Restart continuă cu fapte, nu vorbe", a spus preşedintele Asociaţiei, decanul Baroului Constanţa, av. Cătălin Filişan.