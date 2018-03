Volvo XC40 a castigat titlul de "Masina Anului 2018 in Europa"

Volvo XC40 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salonul Auto de la Geneva este in plina desfasurare. Pana pe 18 martie vor putea fi vazute la salon masini visate de orice iubitor de astfel de bijuterii. Daca saloanele din Los Angeles si New York se concentreaza pe masini autonome sau electrice, cel din Geneva ramane scena cea mai importanta pentru lansarea automobilelor fabuloase. Titlul de „Masina Anului 2018 in Europa" a revenit modelului Volvo XC40. Printre bijuteriile expuse se numara o extensie a seriei McLaren Senna cu editia „Carbon Theme", care va costa 1,25 milioane de dolari. Dar masina cea mai scumpa vine de la rivalii Bugatti. Este vorba despre modelul Chiron Sport, la un pret de 2,6 milioane dolari. D ...