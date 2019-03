Vom plati 50 de bani pentru garantia pe sticla, de luna viitoare

bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand din aprilie, pentru orice produs ambalat in sticla vom plati cu 50 de bani mai mult. Insa vom putea recupera banii daca vom returna recipientele la magazin. Ministerul Mediului propune, astfel, modificarea legii deseurilor, in conditiile in care Romania recicleaza doar 5% anual. Specialistii vad cu ochi buni aceasta masura, mai ales ca, dintre ambalaje, sticla se recicleaza cel mai greu. Regimul comunist propovaduia regula celor 3R – recuperare, reconditionare, refolosire. Soimii patriei, pionierii, UTC-istii, cu totii erau obligati sa stranga materiale reciclabile. Aveau chiar o norma obligatorie. Reciclarea, fie ca era mai mult o acoperire pentru ideologia comunista, a functionat. S-a importat mu ...