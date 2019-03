Vondrousova, dupa victoria suprinzatoare obținuta in meciul cu Simona Halep: 'Am simtit ca mor la un moment dat'

Marketa Vondrousova (61 WTA) a pus capăt parcursului Simonei Halep la Indian Wells, în optimi, cu o victorie 6-2, 4-6, 6-2.

Sportiva din Cehia a câştigat toate game-urile de retur în primul şi al treilea set, iar acum va juca în premieră în sferturile de finală ale turneului din deşertul californian - turneu de categorie Premier Mandatory. Simona Halep a deschis cu break setul decisiv, însă Vondrousova a reuşit o revenire spectaculoasă, agresivitatea sa generală în partidă fiind răsplătită.

Cehoaica a mărturisit la interviul de pe teren ce a mulţumit-o cel mai mult în evoluţia sa de marţi: "Cred că felul în care am luptat. A fost un meci foarte dur, am alergat mult. Am simţit că mor la un moment dat, dar am continuat să lupt şi să lupt. Vă mulţumesc pentru tuturor pentru tot sprijinul. Este o săptămână formidabilă pentru mine.

De fapt, este prima mea victorie în faţa unei jucătoare din Top 10, sunt atât de mulţumită de faptul că am trecut mai departe şi de jocul meu. Am jucat aici şi anul trecut şi mă bucur de fiecare moment. Atmosfera este una încredibilă", a transmis Vondrousova la final de partidă, încă sub impulsul emoţiilor, conform Mediafax.

Marketa Vondrousova va juca pentru un loc în semifinale cu învingătoarea partidei dintre Elina Svitolina (cap de serie 6) şi Ashleigh Barty (cap de serie 12).