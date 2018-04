Vor pune punctul pe „i”: 17 fraze, pe care trebuie sa le auzi cel putin o data in viata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uneori, pentru a intelege ceva cu adevarat important nu este nevoie de multe cuvinte. E suficient sa auzi la timp un cuvant sau o fraza, care sa limpezeasca orice situatie. 1. Cu cat mai multa bunatate exista intr-un om, cu atat mai putina rautate va observa el in altii. 2. Uneori te simti atat de bine de la faptul ca ai devenit indiferent fata de lucrurile, care anterior ti se pareau extrem de importante. 3. Viata intotdeauna se misca in directia celui mai puternic gand al tau. 4. O legenda japoneza spune: daca nu poti adormi noaptea, inseamna ca esti treaz in visul cuiva… 5. Oamenii imbratranesc de la invidie, se imbolnavesc de la suparare, se prostesc de la furie, intineresc de la iubire. Asa ca iubiti-va! 6. Ea er ...