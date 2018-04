Voropchievici: Cele mai fermecatoare patru zodii. Au lumea la picioare

2 SHARES ShareTweet Unele semne zodiacale sunt în mod natural carismatice şi atrăgătoare, dupa cum spune Mihai Voropchievici. Aceste semne prietenoase, optimiste spun toate lucrurile potrivite pentru a-i face pe alţii să se simtă în largul lor şi au tipul de personalitate pe care vă place să-l aveţi în jur. BERBEC Un Berbec este fermecător de la şosete. Personalitatea sa încrezătoare se arată într-adevăr atunci când vorbiţi cu un nativ în Berbec. Zâmbeşte puternic şi este atent cu toată lumea cu care vorbeşte. Adresează întrebări la care oamenii răspund cu plăcere şi îi pasă cu adevărat de cei din jur. Îi place să-i încurajeze pe ceilalţi să rămână pozitivi şi ştie ce să spună pentru a-i face pe oameni să zâmbească. GEMENI Un nativ în Gemeni are atât de mulţi admiratori şi este destul de evident de ce – este incredibil de fermecător. Are o vorbă bună care ştie să câştige admiraţia altora. Îi place să-i facă pe alţii să se simtă bine în pielea lor şi încearcă să fie o persoană plăcută. La petreceri şi la evenimente sociale, Gemenii mereu fac apel la oameni noi. Nu are nicio problemă să se apropie de ceilalţi şi să le ofere un zâmbet mare. Şi oamenii sunt cu siguranţă impresionaţi de personalitatea sa caldă, socială. Continuarea Aici 2 SHARES ShareTweet