Vosganian la dezbaterea bugetului: 'Acest buget este un pariu cu noi insine si un pariu cu poporul roman'

Liderul deputaţilor ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri că este pentru prima dată când în cadrul dezbaterilor pe legea bugetului nu s-a pus problema că sunt prea puţini bani pentru salarii, că pensiile sunt prea mici sau că alocările pe domenii sunt reduse, el considerând că este o bază de plecare remarcabilă într-un buget, potrivit agerpres.ro.

"Am fost printre cei care am discutat în legătură cu programul de investiţii al acestui buget. De aceea, cel puţin în ceea ce priveşte aspectul acesta novator al unei viziuni unitare, inclusiv despre Moldova, unde eu am crescut şi pe care o reprezint în Parlament, mi se pare că aceasta înscrie un moment de cotitură în filosofia bugetară românească. (...) E foarte interesant că la această dezbatere - mărturisesc, e prima oară când mi se întâmplă asta - nu s-a pus problema că sunt prea puţini bani pentru salarii, nu s-a pus problema că pensiile sunt prea mici, nu s-a pus problema că alocările pe domenii sunt mici, ceea ce - vă mărturisesc - e o bază de plecare remarcabilă într-un buget. S-a spus în schimb că acest buget va ameninţa siguranţa naţională. Eu nu cred acest lucru. Am avut discuţii în comisii, eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. S-a spus că va fi un control asupra administraţiei publice locale. Nu e adevărat. Acest buget presupune o cheltuială pe locuitor mai mare decât anul trecut. Deci, există o marjă de siguranţă mai mare", a spus Vosganian în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterile generale pe proiectul legii bugetului pe 2019.

El a adăugat că este pentru prima oară când există o viziune coerentă despre viitorul Moldovei.

"În acest proiect de buget se vorbeşte, în sfârşit, despre o cale ferată rapidă care să lege Giurgiu-Bucureşti, prin Paşcani, de Iaşi şi Suceava. Este pentru prima oară când se oferă o viziune în legătură cu reţeaua de drumuri, este vorba de tronsonul de la Iaşi la Târgu Mureş, care intră pe sistemul de parteneriat public-privat, şi tronsonul de la Târgu Neamţ la Târgu Mureş, unde se reactualizează studiul de fezabilitate. Şi aş vrea să adaug că de la Târgu Mureş către frontiera de vest, o bună parte din autostradă va fi finalizată în cei doi ani care urmează. (...) Acest buget este un pariu cu noi înşine şi un pariu cu poporul român. Este, practic, propunerea unei foi de parcurs despre România", a menţionat el.