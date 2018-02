VOUCHERE DE VACANTA 2018. Toti angajatii de la stat vor pleca pe gratis in concediu. Cand se dau TICHETE DE VACANTA 2018

VOUCHERE DE VACANTA 2018. Este oficial! Bugetarii vor primii tichete de vacanta in acest an. Anuntul a fost facut de Ministerul Turismului. Cat va costa un tichet de vacanta si cum va putea fi folosit.

VOUCHERE DE VACANTA 2018, TICHTE DE VACANTA 2018. Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza Ministerul Turismului intr-un comunicat de presa remis miercuri Agerpres.

„Urmare a informatiilor aparute in spatiul public conform carora personalul incadrat in sectorul public, dar si in companiile in care statul este actionar unic sau majoritar nu va mai beneficia de voucherele de vacanta, facem urmatoarele precizari: in textul de lege dezbatut in Senat, se precizeaza clar, la art. 9 alin. (3) urmatoarele:

„In anul 2018, institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1) acorda o singura indemnizatie de vacanta sau o prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/ 2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 94/ 2014, cu modificarile si completarile ulterioare'. Asadar, conform proiectului de lege aflat in dezbatere la Senat, tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG nr. 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat", precizeaza sursa citata.

Potrivit Ministerului Turismului, institutiile publice stabilesc unitatea emitenta a voucherelor de vacanta printr-o procedura de achizitie publica, aleasa in functie de valoarea totala a voucherelor de vacanta acordate salariatilor, conform legislatiei din domeniul achizitiilor publice.

VOUCHERE DE VACANTA 2018: Potrivit prevederilor in vigoare, bugetarii din institutiile si autoritatile publice, precum si din cadrul operatorilor economici ai statului pot beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de o indemnizatie de vacanta, denumita voucher de vacanta, in cuantum de 1.450 de lei (valoarea actuala a salariului minim brut pe economie).

“Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite vouchere de vacanta”, se prevede in amendamentul adoptat de membrii comisiei pentru munca.

“Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta pe suport de hartie sunt multiplu de 5 lei pana la 100 lei, valoare nominala pe voucher”, au mai stabilit membrii comisiei.

Conform OUG 46/2017, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, precum si operatorii economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, acorda, in limita sumelor prevazute in bugetul alocat cu aceasta destinatie, in perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o indemnizatie de vacanta sau o prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

In cazul cumulului de functii, voucherele de vacanta vor fi acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza sau, dupa caz, de fiecare angajator, proportional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Pentru unitatile din domeniul bugetar, voucherele de vacanta se vor acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobate.

Pentru celelalte categorii de angajatori, respectiv cele din mediul privat, sumele destinate acoperii nominale a voucherelor de vacanta vor fi cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita "Vouchere de vacanta".

Comenzile de achizitie de vouchere de vacanta trebuie transmise unitatilor emitente de catre angajatori si vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

numele si prenumele beneficiarilor carora li se acorda voucherele;

codul numeric personal al fiecarui beneficiar, in cazul voucherelor pe suport hartie;

numarul voucherelor de vacanta pentru fiecare beneficiar;

valoarea nominala a voucherului de vacanta si valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar.

