Vouchere vacanta 2019. Au aparut deja primele oferte de cazare

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din turneul de la Moscova, din cauza problemelor de sănătate. Vestea proastă de la CTP este că Halep nu are nicio şansă la Turneul Campioanelor. Citește mai departe...

Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a admis, marti, amendamente care introduc in legea privind spalarea banilor o categorie intitulata "persoane expuse public", din care face parte presedintele Romaniei, membrii Guvernului, parlamentarii, conducerile partidelor si judecatorii CCR.

Preotul Constantin Necula se retrage din viaţa publică. El anunțase de săptămâna trecută că va recurge la acest gest din cauza rezultatelor înregistrate la Referendumul pentru Familie. Totuși, preotul Constantin Necula spune că această retragere nu înseamnă abandonarea luptei. „Retragerea din viaţa publică nu înseamnă că renunţ la luptă! Biserica nu e viaţa publică!!! Aici,