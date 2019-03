Voucherele de vacanta ar putea fi schimbate in bani. Vezi in ce conditii

tichete vacanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tichetele de vacanta nefolosite ar putea fi schimbate in bani daca va fi votat proiectul de lege propus de deputatul ALDE efan Baisanu in acest sens. Schimbare uriasa pentru voucherele de vacanta! Ce trebuie sa afle romanii „La Articolul 24, alineatul 1, se introduce doua litere, a si b, cu urmatorul cuprins: Voucherele de vacanta sunt bilete de valoare care se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionale de efectuarea concediului in regim de turism intern. (litera b) In cazul in care voucherele de vacanta nu au fost utilizate, angajatorul se obliga sa ofere contravaloarea in bani sau in tichete de masa", se arata in proiectul depus de catre Stefan Baisanu. In prezent, ti ...