Voucherele pentru fertilizare in vitro dau speranta celor peste 500 de cupluri din Bucuresti admise. Cate dosare se mai afla in stadiul incipient

Ambasadorul României în Statele Unite, George Cristian Maior, consideră că este momentul ca România să îşi asume un rol mai proeminent în redefinirea cadrului de dezvoltare economică în spaţiul transatlantic şi că Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite are capacitatea de a susţine u ...

Primăria Capitalei anunţă că 510 cupluri au obţinut aprobarea de a primi voucherele în valoare de 13.800 de lei pentru fertilizare in vitro, în programul derulat de municipalitate „O şansă pentru cuplurile infertile”. Alte 100 de dosare vor fi analizate în perioada următoare, scrie News.ro. ...

Tigari de contrabanda Distribuie Tweet Facebook E-mail Un bărbat a încercat să scape de poliția de frontieră căci transporta țigări în valoare de 79.000 de lei. S-a constatat c ...

La data de 30 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța au depistat un bărbat, de 64 de ani, din Năvodari, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiu ...

Pentru binele copilului lor, Vica și Pițurcă au decis că ar fi mai bine să îngroape securea războiului. Zis și făcut! Acum, fostul antrenor al naționalei de fotbal își petrece vacanța cu Edan. La emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, Vica Blochina a făcut dezvăluiri despre relația fostului ei iubit, antrenorul de fotbal Victor […]