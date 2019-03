Vreau la Telekom

În luna noiembrie 2017, Telekom a fost primul operator de pe piața românească care a introdus oferta nelimitată de trafic de date mobil 4G la abonament, atat pentru clientii persoane fizice, cat si juridice. Promisiunea #Netliberare continuă cu internet 4G nelimitat pe bune, fara scaderea vitezei, oferit pentru toți clienții, atat la abonemente, cat si […]

