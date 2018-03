Vrei sa cumperi peste in perioada sarbatorilor? Iata la ce trebuie sa fii atent cand mergi la cumpataturi

, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, oferă sfaturi utile consumatorilor care vor să consume peşte în perioada premergătoare Sărbătorii Bunei Vestiri şi a Floriilor."Având in vedere consumul tradiţional de peşte cu ocazia acestor sărbători, vă sfatuiesc sa nu cumparati peşte şi produse din peşte din locuri neautorizate, intrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu va poate elibera bon de casa cu care sa justificati tranzactia comerciala si riscati sa achizitionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate sa va afecteze sanatatea", precizează directorul ANPC.Pentru ca pestele si produsele din peste sa nu prezinta un pericol pentru sanatate, consumatorii trebuie să aibe în vedere urmatoarele:- Acordati o atentie deosebita aspectului exterior al produsului pentru a va forma o prima apreciere asupra gradului de prospetime;- Nu achizitionati produse cu suprafata mazguita, lipicioasa, deshidratata, cu pete de mucegai, produse cu miros si culoare modificate, aspect de vechi etc.;- Refuzati sa cumparati peste si produse din peste pentru care aveti indoieli privind gradul de prospetime, calitatea si modul de informare prin etichetare;- Urmariti modul de etichetare a pestelui si produselor din peste si nu cumparati produse preambalate neetichetate. Refuzati sa cumparati peste si produse din peste preambalate pe ale caror etichete nu este inscrisa data durabilitatii minimale/ data limita de consum sau daca aceasta este modificata sau depasita;- La cumpararea pestelui si produselor din peste, solicitati si pastrati bonul de casa pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, doriti sa reclamati calitatea produsului.Inspectorii ANPC au găsit, în anii anteriori, la comercializare produse neconforme, precum:- chefal proaspat expus la comercializare pe pat de gheata prezenta muschiul cu o consistenta flasca, burta moale umflata – amestecat cu chefal care era proaspat si fara deficiente;- crap proaspat care prezenta semne vizibil de alterare (ochii retractati in orbite si burta moale), produsul era in afara datei limita de consum;- scrumbie sarata, in vid, cu lichid in ambalaj, datorita devidarii, produsul avand consistenta moale si miros nespecific;- macrou congelat cu arsuri de congelare, din cauza depozitarii incorecte;- conserve de “sardine in ulei natural” care aveau declarat pe eticheta o cantitate neta de 200 g si un continut de peste de 120 g, adica 60%, fata de minim 70% prevazut;- conserve de „sardine in ulei vegetal”, conform declaratiilor de pe eticheta („ingrediente: sardinella gibosa 72%, apa, ulei soia 5.6%”) aveau un continut de apa in jur de 22%, fata de maximum 8% admis;- file Pangasius cu glazura protectoare declarata de 20%, la care s-a determinat dupa decongelare o proportie de glazura de peste 28%;- cod congelat, provenienta Spania pe a carui eticheta se declara glazura „0”, iar in urma analizelor de laborator s-a determinat 4,99% glazura;- produse preambalate etichetate incorect sau incomplet, fara mentionarea tuturor ingredientelor si neinscrierea datei durabilitatii minimale pe eticheta;- utilizarea de denumiri improprii / mentiuni menite a induce in eroare consumatorii (hering provienenta Norvegia, comercializat sub denumirea de scrumbie de Dunare, baby hering provenienta Polonia, comercializat sub denumirea de oblet).O abatere frecvent intalnita in cadrul actiunilor de control, desfasurate in anii anteriori, este nerespectarea conditiilor de depozitare si expunere la comercializare, respectiv: peste expus in conditii necorespunzatoare direct pe paviment, peste care prezenta modificari organoleptice – solzi desprinsi, consistenta flasca a muschiului, peste si produse din peste depozitate in afara spatiului frigorific la temperatura mediului ambiant intr-un depozit neamenajat, impropiu si neautorizat, peste sarat (sprot si platica) depozitat in agregat frigorific, dar care nu asigura temperatura de depozitare stabilita de producator.