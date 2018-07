Vrei sa platești mai des cu cardul? Iohannis a promulgat o lege in acest sens

Guvernele post-decembriste care s-au perindat la conducerea tarii in ultimii 25 de ani, au distrus, au jefuit, au falime...

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca atunci cand a verificat, in urma cu o zi, niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru sefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidatilor va fi mai mare decat cel de la concursul pentru functia de manager al DIICOT.