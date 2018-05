Vrei sa te inrolezi in randurile jandarmilor ieseni? Iata ce conditii trebuie sa indeplinesti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In anul 2018 vor fi organizate concursuri de admitere in vederea ocuparii a 750 locuri pentru Jandarmerie, in scolile militare ale Ministerului Afacerilor Interne. Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Iasi recruteaza candidati in vederea luarii in evidenta si, ulterior, intocmirea dosarelor pentru participarea la concursurile de admitere organizate de institutiile militare de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2018, dupa cum urmeaza: Academia de Politie A.I. Cuza Bucuresti - Facultatea de Jandarmi - 50 de locuri Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Dragasani – 350 locuri Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Petru Rares Falticeni - 350 locuri. Co ...