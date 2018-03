“Vrei sa traiești liniștit? Nu fa bine, daca nu ai fost rugat.” – Principiile oamenilor ințelepți

ShareTweet Intelepciunea este greu de definit, deoarece include foarte multe aspecte. Nu reprezinta o singura caracteristica, ci o insiruire de calitati care se refera la modul in care oamenii vad lumea si in care interactioneaza cu ea. Poate fi insa demonstrata in multe feluri, dar are o tema centrala: caracterul bun. Toti inteleptii au un caracter bun. Principiile omului intelept: 1.Vrei sa traiesti linistit? Nu fa bine, daca nu ai fost rugat. In caz contrar vei deveni mantuitor si vei cadea in capcana triunghiului sortii (urmaritor – mantuitor – jertfa). 2.Viata are trei componente: schimbarile, alegerile si principiile. 3.Traieste dupa imaginatia ta, dar nu dupa istoria vietii tale. 4.Sentimentul de vina iti deconecteaza creierul. 5.Viata este compusa in proportie de 10% din ceea ce se petrece cu noi si 90% din atitudinea noastra fata de aceasta. 6.Ceea ce inteleptul face la inceput, prostul face la sfarsit. 7.Viata noastra este permanent utila pentru altii. Ea serveste sau exemplu sau atentionare. 8.Cu cat e mai bun prezentul, cu atat mai putin ne gandim la trecut. 9.Nimeni nu traieste de doua ori. Dar sunt foarte multi, care nu traiesc nicio singura data. 10.Viata este un ocean. E destul de greu sa inoti prin furtuna. Cei slabi se dau la fund, acolo e mai liniste. 11.Viata de 1 km este o povara, iar viata de 1 m este o fericire. Nu e nevoie sa rezolvi concomitent toate problemele vietii. Rezolva doar problemele zilei de azi. Trebuie sa suporti doar durerea momentului. 12.Minunata expresie „bel far niente”! Inseamna „bucuria de a nu face nimic”. 13. „A cadea” este parte a vietii, „a te ridica” este insasi viata. A fi viu este un cadou, a fi fericit este o alegere. 14. „Personalitate” este o semnatura pe apa. Nu ai semnat bine, ca a si disparut. 15.Orice s-ar intampla, nu lua viata prea in serios. Oricum nu vei reusi sa pleci viu din ea. 16.Pentru a fi legat suta la suta de cineva, trebuie mai intai sa gasesti legatura cu tine insuti. Cei care nu pot suporta singuratatea, ii folosesc pe altii pe post de refugiu. 17.Batalia pentru viata sau viata de dragul bataliilor. Totul este in mainile noastre. Publicitate 18.Daca impreuna cu un leu flamand ar fi inchisi un om, un cimpanzeu, un babuin si un caine, primul va fi mancat omul! 19.Lacomia si fericirea nu s-au intalnit niciodata. Nu e de mirare ca nu se cunosc. 20.Viata este o poezie, dar nu marfa de la piata. Daca incerci sa fii util, vei fi folosit. Vei fi impovarat, fiindca viata nu-i poate ignora pe cei care actioneaza. Mai mult pe revistasufletului.net ShareTweet