VREM DREPTATE! Romanii trebuie sa primeasca banii inapoi pe jaful de la facturile de gaz si curent! Semneaza si distribuie PETITIA

Suntem peste 3500 de oameni care au semnat petitia noastra prin care cerem companiilor de utilitati sa ne dea banii inapoi. Trebuie sa ne organizam si pentru asta trebuie sa va exprimati ferm dorinta de a actiona in judecata compania respectiva care credeti ca v-a prejudiciat. Prof univ.dr, avocat Florin Ciutacu sprijina petitia noastra si ne ofera un punct de vedere datataor de speranta pentru castigul in cauza noastra: "Situatia de fapt, asa cum apare in presa, relativa la reflectarea in factura remisa subiectilor de drept – persoane fizice si persoane juridice – a unor sume de bani rezultate de proasta administrare, in sens larg, a afacerii de catre furnizor, suscita interes. Cat priveste dreptul substan ...