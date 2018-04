Vreme absolut incredibila de 1 Mai! Meteorologii au facut marele anunt

vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi deosebit de frumoasa in mini-vacanta de 1 Mai, iar valorile termice vor ajunge la 29 de grade Celsius, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. Potrivit specialistului, daca in noaptea de joi spre vineri, se vor semnala o serie de ploi de vara in special in zone din vestul, centrul si nordul tarii, incepand de sambata regimul termic va deveni unul deosebit de cald pentru aceasta perioada. "Mini-vacanta de 1 Mai va beneficia, din punct de vedere meteorologic, de o vreme frumoasa. Pentru inceput, asteptam in noaptea de joi spre vineri cateva precipitatii, in special in partea de vest, centru si nord a tarii, cu usoare ...