Vreme buna in acest weekend. Temperaturile maxime vor urca pana la 14 grade Celsius

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vreme buna sambata si duminica, spun meteorologii. Vom avea temperaturi maxime de pana la 11 sau chiar 14 grade Celsius in anumite zone. In Capitala, termometrele vor arata 8 grade Celsius pentru ziua de sambata si 12 grade Celsius pentru duminica. Pe parcursul zilei de duminica, innorari temporare sunt asteptate in partea de Nord-Vest si centru a teritoriului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. vreme buna temperaturi maxime innorari temporare : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:69114,domain:"n.ads5-adnow.com"}); ...