Vreme surprinzatoare in urmatoarele doua saptamani. Ce temperaturi vom avea

Regimul termic va fi oscilant pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (12 - 25 martie), la nivelul intregii tari, caracterizat de perioade cu temperaturi maxime cuprinse intre 10 si 18 grade Celsius, dar si intervale cu precipitatii insemnate cantitativ pe arii extinse, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni. In Banat, intervalul de prognoza va debuta cu o vreme deosebit de calda, dar ulterior temperatura aerului va fi in usoara scadere, de la valori medii ale maximelor diurne de 18 grade in prima zi, spre 12 grade, pe 14 martie, iar apoi, vor creste din nou, pana la 16 grade pe 17 martie. Intre 18 si 20 martie vremea se va raci, insa ulterior valorile termice vor creste usor de la o zi ...