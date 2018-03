Vremea 10 martie - Prognoza METEO pentru Bucuresti si principalele orase ale tarii

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); VREMEA 10 MARTIE 2018. Primavara s-a instalat de-a binelea. Meterologii anunta temperaturi de mai calde decat normalul perioadei. VREMEA 10 MARTIE 2018. Temperaturile ating valori de 15 - 16, local 17 grade, in sudul tarii. La munte, vantul va bate cu o viteza de pana la 8 km/h, si vom avea parte de cativa nori. Minima va fi de -3° C, in Brasov, iar maxima va fi de -1° C, in Ramnicu Valcea. Vom avea cer senin, pe parcursul intregii zile. Se mentin in continuare conditiile de aparitie a cetii pentru regiunile sudice sambata si duminica dimineata, dar fara sa persiste si fara sa schimbe aspectul de vreme frumoasa in special in partea de sud a tarii. Prognoza Meteo: sambata, 10 martie 2018 ...