Vremea 14 octombrie. Prognoza meteo anunta temperaturi surprinzatoare

Vremea pe 14 octombrie vine, in continuare, cu temperaturi surprinzatoare pentru aceasta perioada. Prognoza meteo anunta o duminica frumoasa si calda. In Bucuresti sunt 22 de grade ziua. NOAPTEA DE SAMBATA SPRE DUMINICA: Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in sudul Banatului si pe litoral. Temperaturile minime se vor incadra intre 1 si 13 grade, mai scazute, spre -5 grade, in estul Transilvaniei, unde se va semnala bruma. Pe vai si in depresiuni, izolat, va fi ceata. Vremea 14 octombrie in tara Duminica, vremea va fi frumoasa si calda. Cerul va fi variabil in sud-estul extrem al tarii si mai mult senin in restul teritoriului. Vantul va avea intensificari in ...