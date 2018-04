Vremea 20 aprilie. Temperaturi in scadere si ploi in unele zone

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 20 aprilie. Vineri ne asteapta o vreme mai racoroasa, iar ploile isi vor face simtita aparitia, conform prognozei meteo valabile pentru ziua de astazi. Mai ales in prima parte a zilei vor mai cadea unele averse slabe de ploaie local in sud si izolat in est, in timp ce in restul tarii cerul se va mentine variabil spre mai mult senin. Vantul va sufla moderat spre tare in sud-est si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 15 si 20 de grade la nivelul intregii tari. In estul Transilvaniei, maximele nu vor depasi 15 grade. In Dobrogea si in partea estica a Munteniei se asteapta ploi de scurta durata. In vestul tarii, vremea va fi frumoasa, desi mai ...