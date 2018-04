Vremea 23, 24 si 25 aprilie 2018: temperaturi ridicate, dar si ploi

Soare si ploaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea pe 23 aprilie 2018 va fi foarte calda, la fel si marti, si miercuri, anunta meteorologii. Prognoza meteo anunta insa si ploi in unele regiuni. In noaptea de duminica spre luni, cerul va avea innorari temporare in centrul si in sud-estul tarii, dar numai izolat vor fi ploi slabe, de scurta durata. In restul teritoriului, cerul va fi variabil spre senin. Vantul va sufla slab si moderat. Potrivit ANM, temperaturile minime se vor incadra intre 3...5 grade in depresiunile intramontane si 14...15 grade in Dealurile de Vest. Cu totul izolat vor fi conditii de ceata. Vremea 23 aprilie in tara Prognoza meteo ANM anunta ca vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare ...