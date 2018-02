Vremea 23 februarie 2018 - Ger naprasnic in toata Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); VREMEA 23 februarie 2018, Romania. Vineri 23 Februarie 2018, vremea va fi rece. Temperaturi de ger in toata tara. Meteorologii anunta temperaturi scazute. Pe parcursul zilei, pe arii restranse, la munte, in nord si in nord-est si cu totul izolat in rest va ninge, iar in nord-vest vor fi precipitatii mixte. Seara si noaptea de 23 februarie, va ninge, local, in regiunile nordice si estice precum si la munte, iar in cele centrale pe arii restranse vor predomina ninsorile. Izolat vor fi conditii de formare a poleiului. Prognoza meteo, 23 februarie, in tara. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in prima parte a intervalului in sudul Banatului, pe crestele montane si in delta. Temperaturile ma ...