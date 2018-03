Vremea 24-25 martie. Prognoza meteo pentru weekend. Va fi prapad!

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo in perioada 24-25 martie. In weekend, vremea continua sa fie rece si trebuie sa ne asteptam la ninsoare abundenta, vant puternic, viscol si ger. Sudul Romaniei va fi cel mai afectat de fenomene extreme. Dupa ce vineri a fost anuntat cod portocaliu de viscol pentru 15 judete, meteorologii au anuntat ca in weekendul 24-25 martie, temperaturile inregistrate vor fi sub normalul acestei perioade. Duminica dupa-amiaza, vremea va intra intr-un proces de incalzire.3 Vezi si: Prognoza meteo pentru vineri, 23 martie: ger, viscol si ninsori abundente PROGNOZA METEO sambata. Vremea va fi rece, chiar deosebit de rece in regiunile extracarpatice. Cerul va avea innorari si doar pe arii restranse ...