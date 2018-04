Vremea 24 aprilie. Cea mai calda zi de la inceputul anului. Unde va ploua

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii vin cu vesti bune. In Capitala, pe 24 aprilie sunt anuntate 30 de grade. Va fi, probabil, cea mai calda zi de la inceputul anului, dar se anunta si ploi. Locuitorii Capitalei vor avea parte de caldura neobisnuita si in zilele urmatoare. Maximele vor ajunge la 28..29 de grade, iar minimele vor ramane mai mari de 12 grade Celsius. Norii se vor inmulti si vor aduce averse si descarcari electrice dupa pranz, atat joi, cat si vineri. Cu toate acestea, soarele nu va straluci intreaga zi in toata tara. Dupa-amiaza vor aparea conditii pentru ploi ca de vara, cu tunete, fulgere si vant mai intens. Acestea vor mai racori putin atmosfera, inclusiv in Bucuresti. In majoritatea zonelor, vremea 24 aprilie va deveni in ge ...