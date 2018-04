Vremea 25 aprilie 2018. Ce anunta meteorologii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 25 aprilie 2018. Iata cum va fi vremea miercuri, potrivit meteorologilor. ANM anunta ca vremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi variabil, cu unele innorari mai ales ziua, cand la munte si izolat in celelalte regiuni, vor fi averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in zona montana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 18 grade in nordul litoralului. Si 28…29 de grade in Oltenia si Muntenia, iar cele minime intre 5 si 15 grade. In Bucuresti, vremea va fi frumoasa si deosebit de calda. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 27…28 de grade, iar cea minima de 12…14 grade. Cum va fi vremea la fin ...