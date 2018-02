Vremea 26 februarie. De luni, vine adevaratul ger. Vor fi -22 de grade

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); VREMEA de luni, 26 februarie, nu este deloc prietenoasa cu noi. Meteorologii au anuntat ca va fi cod portocaliu de ninsori si de viscol in 12 judete, iar in restul tarii cod galben. In urmatoarea perioada meteorologii au anuntat temperaturi extrem de scazute, iar precipitatiile vor intensifica situatia. In interval 26 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10, ANM anunta cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. In judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman va ninge abundent si se va depune strat de zapada local de peste 30-40 centimetri, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 45-55 km/h, ...