Vremea 3 aprilie 2018. Timp frumos azi! Cate zile ne mai bucuram de soare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 3 aprilie 2018. Marti, vremea va fi frumoasa in majoritatea regiunilor, vantul va sufla slab si moderat, iar cerul va fi variabil. Astfel, azi, maximele se vor incadra intre 10 si 12 grade pe litoralul marii si 21 de grade in Banat. Va fi mai rece in depresiuni si in zona Dealurilor de Vest, unde temperaturile nu vor depasi 10 grade. Pe spatii restranse va fi ceata, iar in zonele depresionare se mention conditii de bruma noaptea. In Bucuresti, astazi presiunea atmosferica ramane scazuta, iar dimineata va fi mai rece decat ultimele. In cartierele de la periferie a aparut bruma. Peste zi prindem timp frumos, multe ore cu soare si o maxima in jur de 17-18 grade. Noaptea urmatoare va fi un pic mai calda, cu 4-5 grade in z ...