VREMEA 3 februarie. Gata cu primavara! Vremea se schimba radical in toata Romania!

Vremea, 3 februarie. Gata cu primara! Vremea se schimba radical in toata Romania! Meteorologii au emis o informare de vreme rea, valabila pana duminica, 4 februarie, ora 20. In intervalul 03 februarie, ora 20 – 04 februarie, ora 20, se vor semnala ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru. Prognoza meteo. Incepand de sambata seara (3 februarie), la munte treptat vor predomina ninsorile, care local vor deveni mai consistente, iar vantul va continua sa aiba intensificari, viscolind si spulberand ninsoarea. In nord, nord-vest si centru precipitatiile, in general slabe, vor fi si sub forma de lapovita sau ninsoare. Local se va forma ghetu ...