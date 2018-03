Vremea 3 martie. Fenomene meteo extreme in toata tara

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 3 martie. In primul weekend din luna martie vor fi precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, precum si intensificari ale vantului. Valorile termice diurne vor creste fata de ziua precedenta, indeosebi in regiunile intracarpatice, unde se vor situa in jurul mediilor multianuale. Temperaturile maxime se vor incadra intre -8 grade, local, in estul si sudul tarii si 5...6 grade in nord-vest. Noaptea va mai fi ger in jumatatea de est a teritoriului, iar temperaturile minime la scara intregii tari se vor situa intre -18 grade in nord-est si 0 grade in sud-vest. Vezi si: Haos pe drumurile judetene. Drumarii din Iasi uita sa deszapezeasca toate arterele din ...