Vremea 5 februarie - Fenomene meteo suprinzatoare la inceput de saptamana

Vremea 5 februarie. In Romania, fenomenele meteo atipice la ale lunii februarie continua sa-i surprinda de meteorologi. Luni, 5 februarie 2018, in Bucuresti, cerul va fi in mare parte senin, dar va fi "soare cu dinti". Minima zilei va fi de -3 grade Celsius, iar maxima de 7 grade Celsius. Vantul va sufla slab, cu 14 km/h. Desi nu vor fi precipitatii, nivelul de umiditate va fi ridicat, de 70%. Vremea, 5 februarie, in tara. In Sud si Sud-Est, vantul va bate cu o viteza de pana la 15 km/h, si vom avea parte de . Minima va fi de -4° C, in Targoviste, iar maxima va fi de 5° C, in Slobozia. Va fi innorat, cerul fiind acoperit in proportie de 88%, de nori. In Vest vom avea parte de ploa ...