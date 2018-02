Vremea 8 februarie, Romania. Vremea i-a speriat pe meteorologi! Schimbari anormale

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 8 februarie, Romania. Temperaturi anormale pentru aceasta perioada a anului. meteorologii prevad schimbari pe tot parcursul lunii februarie. Prognoza meteo Romania 8 Februarie 2018. Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori in general peste mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in nordul Moldovei si 12 grade in sudul Munteniei, iar cele minime se vor situa intre -3 si 5 grade. In nordul, nord-vestul si centrul tãrii innorãrile vor fi persistente si pe arii extinse vor fi precipitatii mai ales sub formã de ploaie, ziua, iar noaptea, local vor fi indeosebi lapovite si ninsori. Vor fi conditii de polei. In restul ...