Vremea 9 noiembrie. Prognoza meteo anunta vreme calda pentru aceasta data

Vremea 9 noiembrie 2018. Prognoza meteo pentru vineri anunta vreme calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 18 grade. Vremea va fi calda pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile intracarpatice, la deal si la munte. Cerul va fi variabil, cu innorari in sudul si sud-estul tarii, unde izolat vor fi posibile ploi slabe sau burnita. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 18 grade, cu celew mai mari valori in dealurile Banatului, iar cele minime intre -2 si 9 grade, mai scazute in depresiunile Carpatilor Orientali, pana spre -5 grade. In zonele joase de relie ...