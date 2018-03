VREMEA: Cand se opresc ploile puternice si unde este cel mai mare pericol de inundatii

ploi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa perioada cu temperaturi anormal de mari pentru aceasta perioada, au venit ploi puternice care cresc riscul de inundatii. Debitele mai multor rauri sunt in crestere, iar hidrologii au meis un cod portocaliu de inundatii, pe raurile din sud-vest valabil pana maine la ora 18:00. Pentru cursurile de apa din aproape toata tara, este in vigoare un cod galben pana maine la ora 22:00. Riscul de inundatii va fi mai mic doar pe raurile din Crisana si din extremitatea de est a tarii. Va ploua abundent, iar zapada de la munte va continua sa se topeasca. De altfel, este in vigoare si o alerta de ploi pana maine dimineata la ora 8:00. Aversele vor veni insotite de descarcari electrice si de intensificari ale vantului. ...