Vremea de Florii 2018. Prognoza meteo pentru acest weekend

Vremea de Florii 2018 nu va fi cea la care multi sperau, iar meteorologii spun ca ar trebui sa ne asteptam la precipitatii. Vineri, 30 martie, vremea isi continua procesul de incalzire, iar temperaturile maxime ar putea ajunge chiar si la 20 de grade. Cerul va fi variabil, iar norii iti vor face aparitia, aducand ploi, doar in nord si centru. Seara, vor mai cadea precipitatii pe arii locale si vestul si nord-vestul tarii. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificãri in zona montanã inaltã, iar in partea a doua a intervalului si in Campia de Vest. La inceputul si sfarsitul intervalului, mai ales in sud si est, va fi ceatã. Vremea va fi foarte calda pentru aceasta perioada si in ziua de sambata, ...