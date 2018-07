Vremea extrema din Romania face noi victime! O femeie a murit dupa ce a fost luata de viituri

Inundatii Hunedoara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfarsit tragic pentru o femeie de 70 de ani din judetul Hunedoara, dupa ce a fost luata de viituri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Din cauza precipitatiilor abundente, in comuna Vata de Jos apa a intrat in mai multe gospodarii si anexe din localitatile Pravaleni, Ciungani si Basarabasa, in ajutorul persoanelor afectate intervenind 43 de pompieri militari din Deva, Hunedoara si Brad. Vezi si: Sfarsit tragic pentru un politist din Dolj. A intrat cu masina intr-un copac "O femeie de 70 de ani din Basarabasa si-a pierdut viata dupa ce a fost surprinsa si luata de viitura in curtea sa. Apa a intrat in mai multe gospodarii si anexe din locali ...