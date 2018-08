Vremea ii da batai de cap Simonei Halep: O noua partida a fost amanata la Cincinnati. Cand se va relua MECIUL

Romanii ies si vineri in strada, pentru a comemora in tacere momentul cand a inceput represiunea impotriva manifestantilor la protestul din 10 august.

Partidul Social Democrat din Elvetia condamna interventia in forta a Jandarmeriei, la protestul din 10 august, impotriva oamenilor care manifestau pasnic, facand uz de gaze lacrimogene, tunuri cu apa si gloante de cauciuc. Citește mai departe...

Este stare de alertă la Mangalia! Un bărbat care a intrat, vineri (17 august), în mare, la Mangalia, să salveze o femeie în pericol de înec, nu a reușit să mai iasă la mal. Operațiunea de căutare a lui a fost oprită de pompieri, din cauza valurilor mari și a curenților. Potrivit ISU Dobrogea, o femeie […]