Vremea in aprilie si mai. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua luni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au oferit prognoza meteo pentru lunile aprilie si mai, dezvaluind ce se ne rezerva vremea in urmatoarele doua luni. Vremea in aprilie. Prognoza meteo pentru luna aprilie 2018 In aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si estice si se vor situa sub mediile climatologice in restul tarii. Media multianuala valabila pentru luna aprilie este de 9,3 grade Celsius. Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Moldovei (intre 5 si 11 grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate se vor consemna in Muntenia, Oltenia si Banat, de pana la 12 grade Celsius. In aceeasi luna, precipitatiile totale lunare vor fi, in general, excedentare in toate regiunile. Me ...