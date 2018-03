Vremea in urmatoarele doua saptamani. Prognoza meteo 12 – 25 martie 2018, conform ANM

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea in urmatoarele doua saptamani va fi una oscilanta, anunta ANM, care a publicat prognoza meteo pentru intervalul 12 – 25 martie 2018. Perioada prognozata incepe cu un avertisemnt de la meteorologi. Acestia atrag atentia ca pana in dimineata zilei de miercuri, 14 martie, se vor semnala ploi insemnate cantitativ, dar si instabilitate atmosferica accentuata. Va ploua, la inceput in jumatatea de vest a tarii, apoi mai ales in regiunile estice, sudice si centrale. Ploile vor avea si caracter de aversa si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, indeosebi in dupa-amiaza zilei de luni (12 martie) si in noaptea de luni spre marti (12/13 martie). La munte vor predomina ploil ...