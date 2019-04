Vremea in weekend 6-7 aprilie. Prognoza meteo anunta zile racoroase

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo anunta zile racoroase si sunt asteptate sa cada doar ploi slabe locale in Banat, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, indeosebi in cursul zilei de duminica. In restul teritoriului vremea va fi frumoasa. Cu toate ca temperaturile vor inregistra o usoara crestere, valorile termice raman sub cele normale pentru aceasto perioada. Cele mai ridicate temperaturi vor fi inregistrate in Crisana, Maramuresul si vestul Transilvaniei . Prognoza meteo 6 aprilie 2019 Sambata cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii, unele ploi slabe izolate fiind asteptate sa cada numai in Banat si in Crisana, iar spre seara si in zona Luncii Dunarii. Vantul va sufla moderat spre tare in sudul si ...