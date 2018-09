Vremea pana la sfarsitul lunii septembrie. Temperaturi scazute, ploi si vijelii in aproape toata tara

Furtuna 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea capricioasa ne da batai de cap si in urmatoarele zile. Un nou val de precipitatii este asteptat incepand cu seara zilei de duminica. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta vreme racoroasa in mare parte din tara, cu cer variabil. Unele innorari, averse si posibil descarcari electrice vor fi, mai ales dupa-amiaza si la inceputul noptii, pe spatii restranse la munte, in centru si in regiunile extracarpatice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 22 si 30 de grade, iar cele minime intre 10 si 19 grade, mai scazute in depresiuni, unde vor fi conditii de ceata. Vremea va fi in continuare in general frumoasa, sambata, cu cer variabil. I ...