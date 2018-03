Vremea pe 29 martie – Ce se va intampla din aceasta noapte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi una normala pentru aeasta perioada, joi, 29 martie, cu temperaturi ce vor atinge 18 grade. Cerul va fi variabil in majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 si 18 grade, iar cele minime, in general, intre -1 si 8 grade. Cerul va fi variabil, dar se va innora treptat in vestul, nord-vestul si nordul teritoriului unde, mai ales din a doua parte a zilei si noaptea, local va ploua. Pe crestele montane vor mai fi precipitatii si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare la munte si in Campia de Vest. Dimineata si noaptea, in zonele joase in special din sud si est, va fi ceata. In Bucuresti avem vreme buna pana spre finalul de saptamana. As ...